Balıkesirli 25 yaşındaki güreşçi Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca yayımlanan taziye mesajında ise "Büyük Orta Boyu pehlivanlarımızdan Balıkesirli Burak Bozkurt'un vefat haberini duymanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Pehlivanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce kürsüye çıkan Bozkurt'un, bu yıl da etkinliğe katılması bekleniyordu.

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