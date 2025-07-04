Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirli 25 yaşındaki güreşçi Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

        Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirli 25 yaşındaki güreşçi Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Balıkesir'de evinde kalp krizi geçiren "Büyük Orta Boyu" güreşçisi Bozkurt, kaldırıldığı Sındırgı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Burak Bozkurt'un cenazesi, cuma namazını müteakip Şerif Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

        Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce kürsüye çıkan Bozkurt'un, bu yıl da etkinliğe katılması bekleniyordu.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca yayımlanan taziye mesajında ise "Büyük Orta Boyu pehlivanlarımızdan Balıkesirli Burak Bozkurt'un vefat haberini duymanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Pehlivanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Balıkesir'de "6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali" başladı
        Balıkesir'de "6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali" başladı
        İstanbul'da vefat eden Bandırmalı iş adamı Recep Gencer'in cenazesi toprağa...
        İstanbul'da vefat eden Bandırmalı iş adamı Recep Gencer'in cenazesi toprağa...
        Bandırmaspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna kattı
        Bandırmaspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna kattı
        Manyas'ta hububat hasadında sona gelindi
        Manyas'ta hububat hasadında sona gelindi
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi y...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi y...