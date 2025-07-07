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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ot yangını kısa sürede söndürüldü

        –Balıkesir'in Sındırgı bağlı Osmanlar Mahallesi'nde, vericilerin bulunduğu bölgede çıkan ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:32
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ot yangını kısa sürede söndürüldü
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        –Balıkesir’in Sındırgı bağlı Osmanlar Mahallesi’nde, vericilerin bulunduğu bölgede çıkan ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, bölgede bulunan saman balyaları da alevlere teslim oldu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

        Ekipler, yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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