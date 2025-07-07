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        İki araç kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:12
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        İki araç kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 34 DOJ 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.H. idaresindeki 34 KGH 522 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı, araçlarda büyük hasar oluştu.

        Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 2 kişi ileri tetkik için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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