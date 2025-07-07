İki araç kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 2 kişi ileri tetkik için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

S.D. yönetimindeki 34 DOJ 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.H. idaresindeki 34 KGH 522 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı, araçlarda büyük hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.