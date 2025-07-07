İki araç kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.D. yönetimindeki 34 DOJ 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.H. idaresindeki 34 KGH 522 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı, araçlarda büyük hasar oluştu.
Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 2 kişi ileri tetkik için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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