Balıkesir'de bir haftada 43 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri, bir haftada 43 düzensiz göçmen yakaladı.
Balıkesir'de jandarma ekipleri, bir haftada 43 düzensiz göçmen yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, İvrindi ve Marmara ilçelerinde 7 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.