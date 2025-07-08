Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) naaşı memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehit Kuşak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Kepsut Merkez Sanayi Camisi'ne getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, şehidin babası Mehmet (66) ve anne Cemile Kuşak'ı (65) yalnız bırakmadı.

Şehidin ağabeyi Halil Kuşak, törenine kardeşinin üniformasını giyerek katıldı.

Şehidin babası Mehmet Kuşak daha sonra tabuta sarılarak, "Bayrağa sarıldım bak yatıyorum, vatan için kanımı akıtıyorum, sevgilimi emanet bırakıyorum, vatan için öldüm ağlama babam, vatan için öldüm ağlama babam." sözlerini söyledi.

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı namazının ardından top arabasına konulan şehit Kuşak'ın naaşı, kırsal Alagüney Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.