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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:52
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 108 ekip ve 313 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 2 bin 246 kişi sorgulanırken, 219 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

        Yapılan aramalarda ise 41 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Trafik denetimlerinde ise 867 araç denetlenirken 76 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi ve 13 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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