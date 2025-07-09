Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.
Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.
Ekipler, yapılan müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü.
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