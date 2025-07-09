Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 4 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.

Sahilkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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