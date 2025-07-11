Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

        Balıkesir'de görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli evli ve üç çocuk babası polis memuru Zekai Özel (52), görev yaptığı sırada rahatsızlandı.

        Görevli olarak bulunduğu Balıkesir Devlet Hastanesi'nde rahatsızlanması sonrası aynı hastanede yapılan kontrollerin ardından ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özel'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özel yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis memuru Özel'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

        Burada düzenlenen törene Özel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, emniyet ve askeri personel ile diğer ilgililer katıldı.

        Ustaoğlu ve Yiğit törende Özel'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

        Özel'in cenazesi helallik alınması ve okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'dan açıklama
        Balıkesirspor'dan açıklama
        Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ'dan 3 yıllık imza
        Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ'dan 3 yıllık imza
        Balıkesir'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Balıkesir'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        TEDB Başkanı Akçam, Balıkesir'de emlak sektörüne ilişkin değerlendirmede bu...
        TEDB Başkanı Akçam, Balıkesir'de emlak sektörüne ilişkin değerlendirmede bu...
        Bakan Ersoy: Kütüphanelerimizi modernize ettik ve hizmet çeşitliliğini artı...
        Bakan Ersoy: Kütüphanelerimizi modernize ettik ve hizmet çeşitliliğini artı...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında...