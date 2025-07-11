Balıkesir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.A. yönetimindeki 45 H 1195 plakalı otomobil, Karaağaç Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polisleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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