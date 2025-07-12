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        Balıkesir'de ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Balıkesir'de ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:32
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        Balıkesir'de ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Balıkesir'de ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'de piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu nakledildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

        Araçta narkotik dedektör köpeği Dangal ile yapılan aramada bagajda bulunan ekmeğin içerisine gizlenmiş 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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