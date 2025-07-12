Balıkesir'de tefecilik operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 1 kesici delici alet, çok sayıda boş ve başka kişiler adına doldurulmuş çok sayıda senet, bir miktar döviz, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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