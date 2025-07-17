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        Kapıdağ Yarımadası'nda orman yangınlarına karşı gönüllüler de teyakkuzda

        FATİH ÇAPKIN - Balıkesir'in Erdek ilçesinin kurulu olduğu Kapıdağ Yarımadası'nda, olası orman yangınlarında "alev savaşçıları"na destek için gönüllü ekip oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:35
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        Kapıdağ Yarımadası'nda orman yangınlarına karşı gönüllüler de teyakkuzda
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        FATİH ÇAPKIN - Balıkesir'in Erdek ilçesinin kurulu olduğu Kapıdağ Yarımadası'nda, olası orman yangınlarında "alev savaşçıları"na destek için gönüllü ekip oluşturuldu.

        Yarımadanın kuzeybatısında yer alan kırsal Turanköy Mahallesi'nde orman yangınlarıyla mücadelede örnek bir çalışma yapılıyor.

        Sulama ve ilaçlama amaçlı kullanılan tankerleri traktörlerin arkasına monte ederek "yangın müdahale aracı"na dönüştüren Turanköy sakinleri, gönüllü kurdukları ekiple orman yangınlarına karşı teyakkuzda bekliyor.

        Olası bir yangın durumunda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine destek olmak isteyen mahalle halkı, içi su dolu tankerleri bölgedeki kritik noktalarda konuşlandırıyor.

        Mahalle muhtarı İlker Dolan koordinesinde bölgedeki ormanlarda devriye gezen gönüllüler, diğer mahalle sakinleriyle de irtibatta kalarak olası bir yangında ekiplere desteğe gidiyor.

        - "Yangın olduğu zaman hemen müdahale ediyoruz"

        Turanköy Mahalle Muhtarı İlker Dolan, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır mahalle sakinlerinin yangınlara karşı teyakkuzda beklediğini söyledi.

        Olası bir yangında Erdek'ten ekiplerin gelmesinin zaman alabileceğini aktaran Dolan, "Mahallemiz turizme açık. Günübirlikçi ziyaretçi çok olduğu için yangını birçok kez yaşıyoruz. Biz de burada 10 kişilik bir ekip kurduk. Yangın olduğu zaman ekipler gelinceye kadar hemen müdahale ediyoruz." diye konuştu.

        Dolan, belirlenen alanlarda su dolu tankerlerin hazır bekletildiğini vurgulayarak, "En ufak bir olumsuzlukta bize hemen haber geliyor. Biz de en hızlı şekilde müdahale ederiz. İhtiyaç olduğu zaman diğer köylere de yardıma gidiyoruz." ifadesini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden Hüseyin Gül de "Yeşil Vatan" olarak gördükleri ormanın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

        Bölge halkının bu konuda çok hassas davrandığını anlatan Gül, gönüllülerin gece gündüz demeden traktörleriyle hazır beklediğini ve acil durumlarda alarma geçtiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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