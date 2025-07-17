Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME - Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 08:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

        Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle havadan da müdahaleye devam etti.

        Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapıldı.

        Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altıeylül ilçemiz Kirazköy Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangını ekiplerimizin dünden beri karadan ve havadan etkin müdahaleleriyle kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı transfer etti
        Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı transfer etti
        Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı
        Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı
        Ayvalıkgücü'nden çifte takviye
        Ayvalıkgücü'nden çifte takviye
        Kapıdağ Yarımadası'nda orman yangınlarına karşı gönüllüler de teyakkuzda
        Kapıdağ Yarımadası'nda orman yangınlarına karşı gönüllüler de teyakkuzda
        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde
        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde
        Balıkesir'deki orman yangını 2'inci gününde
        Balıkesir'deki orman yangını 2'inci gününde