Balıkesir'de Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de altyapı çalışmaları başladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) altyapı çalışmaları başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan ve MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile TDİOSB'de başlayan altyapı çalışmalarını inceledi.

Ustaoğlu ve protokol, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerjilerinin kurulacağı, "dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera kümelenmesi" olduğu belirtilen bölgedeki çalışmalara ilişkin, Balıkesir İl Tarım Müdür Yardımcısı ve TDİOSB Bölge Müdürü Mehmet Çelik'ten bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TDİOSB'de yoğun ve hummalı bir çalışmayla altyapı projelerine başlandığını söyledi.

Birinci etap çalışmaları kapsamında ilk etapta 700 dekarlık alanda altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimiz ve ülkemiz için önemli bir vizyon proje olan tarıma dayalı organize sanayi bölgemiz, hayata geçtiğinde bölgemiz açısından üretime, istihdama, tarıma çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sanayi bölgemizde jeotermal, güneş, rüzgar ve biyokütle enerji kaynakları kullanılacak. Yaklaşık 8 bin dekarlık alanda kurulacak olan bu sanayi bölgemizin yaklaşık 4 bin dekarlık alanında kapalı sera kullanım alanları hayata geçirilecek. Yaklaşık 1000 dekarlık alanda da üretilen meyve ve sebzelerin paketlenebileceği, işlenebileceği bir yer olacak. Ülkemiz için çok kıymetli olan böyle bir proje 'Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir'imiz bu organize sanayisiyle sadece Balıkesir'i değil bütün dünyayı doyuracak."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da Balıkesir'in önemli bir tarım şehri olduğunu dile getirdi.

Kentin önemli kaynaklarının bulunduğunu anlatan Uygur, "İnşallah proje tamamlandığında Balıkesir'imiz bütün dünyayı doyuran bir şehir haline gelecek. Bu proje, üretimden tüketiciye sunum aşamasına kadar çevre dostu enerji kaynaklarıyla Balıkesir'imize ve ülkemize yakışır vizyon bir proje olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tarım bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.