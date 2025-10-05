Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de çocuklar ve gençler İmam Birgivi Camisi'nde buluştu

        Balıkesir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklar ve gençler sabah namazında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de çocuklar ve gençler İmam Birgivi Camisi'nde buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklar ve gençler sabah namazında buluştu.

        İl Müftülüğünce düzenlenen program, İmam Birgivi Camisi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yazar Ahmet Bulut, "Peygamber Sevgisi ve Namazın Önemi" başlıklı sohbetinde gençlerin bu tür manevi buluşmalarda yer almasının önemine değindi.

        İl Müftü Yardımcısı Muhammed Key de etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, sabah namazı buluşmalarının süreceğini belirtti.

        Sabahın erken saatlerinde camiyi dolduran çocuklar, program sonunda yapılan çekilişle sürpriz hediyeler kazandı. Çocuklar, bisiklet, akıllı saat, paten, kaykay, raket, satranç, badminton, dart, mangala ve hentbol topu gibi hediyelerle evlerine döndü.

        Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

        Programa, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin,Balıkesir İl Müftüsü Vekili Hasan Rahmi Düzenli, İl Müftü yardımcıları Gafur Yıldırım, Ahmet Altacı, Muhammed Key, Altıeylül İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, din görevlileri, gönüllüler ve çok sayıda çocuk ve genç katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

        Benzer Haberler

        Daskyleion'da Lidyalıların andezit ve kireç taşından yaptığı sur turizme ka...
        Daskyleion'da Lidyalıların andezit ve kireç taşından yaptığı sur turizme ka...
        Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından
        Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından
        Bandırmaspor-Ümraniyespor: 2-1
        Bandırmaspor-Ümraniyespor: 2-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Balıkesir'de ameliyata alınan sahipsiz köpeğin idrar kesesinden 147 taş çık...
        Balıkesir'de ameliyata alınan sahipsiz köpeğin idrar kesesinden 147 taş çık...
        Manyas'ta "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi" düzenlendi
        Manyas'ta "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi" düzenlendi