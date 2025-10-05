Balıkesir'de çocuklar ve gençler İmam Birgivi Camisi'nde buluştu

Balıkesir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklar ve gençler sabah namazında buluştu.

İl Müftülüğünce düzenlenen program, İmam Birgivi Camisi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yazar Ahmet Bulut, "Peygamber Sevgisi ve Namazın Önemi" başlıklı sohbetinde gençlerin bu tür manevi buluşmalarda yer almasının önemine değindi.

İl Müftü Yardımcısı Muhammed Key de etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, sabah namazı buluşmalarının süreceğini belirtti.

Sabahın erken saatlerinde camiyi dolduran çocuklar, program sonunda yapılan çekilişle sürpriz hediyeler kazandı. Çocuklar, bisiklet, akıllı saat, paten, kaykay, raket, satranç, badminton, dart, mangala ve hentbol topu gibi hediyelerle evlerine döndü.

Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

Programa, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin,Balıkesir İl Müftüsü Vekili Hasan Rahmi Düzenli, İl Müftü yardımcıları Gafur Yıldırım, Ahmet Altacı, Muhammed Key, Altıeylül İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, din görevlileri, gönüllüler ve çok sayıda çocuk ve genç katıldı.