        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Marmara'ya açıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:50 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:50
        Balıkesir'de denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Marmara'ya açıldı
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca ilçeye bağlı Çakıl Mahallesi balıkçı limanında "Balıkesir'den Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Çok sayıda kadın ve çocuğun da katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, "Gazze Sana Geliyoruz" konulu video izletildi.

        Erdek Kaymakamı Hasan Göç, programda yaptığı konuşmada, Küresel Sumud Filosu'ndaki insanların çoğunun Müslüman olmadığını ancak hepsinin vicdanlı olduğunu söyledi.

        Gazze halkının ölümüne mücadele ettiğini vurgulayan Göç, "Allah sizlerin manevi, maddi desteğini eksik etmesin. Sizlerin en çok da gönül desteğinize ihtiyaçları var. İnşallah sesimiz kısılmasın, dünyanın her yanına ulaşsın." dedi.

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de Filistin davasının dini, dili, ırkı ve siyasetinin olmadığını söyledi.

        Gazze'ye bir nebze fayda sağlamak için buradan yüksek sesle haykıracaklarını vurgulayan Aydemir, şöyle konuştu:

        "Filistin'deki katliamın, soykırımın durması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk günden bugüne kadar konuyu an an, saniye saniye takip ediyor. Dün, dikkatinizi çektiyse tüm dünya devletleri dururken ilk Türk uçağı inip sadece Türkiye değil, İtalyan'ı, Fransız'ı, Alman'ı, hepsini alarak memleketlerine getirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu davanın öncüsü olmaya devam ediyor. Balıkesir'den Sumud gemisine katılan dava arkadaşlarımızla bir gün öncesinde beraber olduk. Onlarla sohbet ettik, yemek yedik ve onlardan helallik aldık. Allah'a şükürler olsun, sağ salim Balıkesir'imize ulaştılar."

        Aydemir, tüm dünyanın desteğiyle Gazze'nin özgürlüğe kavuşacağını sözlerine ekledi.

        Daha sonra Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Marmara'ya açıldı.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan gemi ve tekneler Marmara'da tur attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

