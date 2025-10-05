Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Daskyleion'da Lidyalıların andezit ve kireç taşından yaptığı sur turizme katkı sağlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:12
        ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Manyas Gölü'nün kıyısında, Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izler taşıyan Daskyleion Antik Kenti'nde Lidyalılar tarafından inşa edilen 157 metrelik sur, kentin turizmine katkı sağlayacak.

        Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan, Ergili Mahallesi'ndeki antik kentte 1954'te başlatılan kazı çalışmaları, son yıllarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren'in başkanlığında devam ediyor.

        Bu yıl martta başlayan çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

        Daha önce ulaşılan Frig surunun doğusunda, geçen yıl yapılan çalışmalarda kentin düşman saldırılarından korunması amacıyla Lidyalılar tarafından andezit ve kireç taşından yapıldığı belirlenen 2 bin 700 yıllık başka bir duvar tespit edilmesiyle, bu yılki kazılar 20 kişilik ekiple bu alanda gerçekleştiriliyor.

        Kazı ekibinin titizlikle çalışmalara devam ettiği bölgede ortaya çıkarılan Lidya surunun en yakın örneğinin, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti'nde görüldüğü belirlendi.

        Görselliğiyle ilgi çeken surun, bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

        - Surun 72 metrelik kısmı ortaya çıkarıldı

        Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kaan İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazılarda tespit edilen Lidya surunun 6,5 metre derinlikte korunduğunu, 157 metreye varan uzunluğun devam etme potansiyelinin de bulunduğunu söyledi.

        İren, kazılarda geçen yıldan bu yana surun 72 metresini ortaya çıkardıklarını belirterek, "Şu anda alanda Lidya suruna ait olan bir büyük kulenin açılması aşamasındayız. Bu alandaki çalışmalarımız da bütçemiz el verdiği sürece devam edecektir." diye konuştu.

        Surun yapısına dair bilgi veren İren, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu sur andezit ve kireç taşı bloklardan oluşmuştur. Milattan önce 7. yüzyıla tarihlenmektedir. Daskyleion aslında bir Frig kenti olmasına karşı 7. yüzyıldan itibaren Lidya kültürünün ve hakimiyetinin altındadır. Bu sur duvarı hem bir destek hem de bir savunma duvarı niteliğindedir. Hem höyüğün çevresini korumakta hem de höyüğün akmasına karşı bir destek duvarı vazifesi görmektedir. Surun büyük bir görsel potansiyeli bulunuyor. Surun 6,5 metrelik yüksekliğini sergileyecek şekilde kazıldığında Daskyleion'u gezmeye gelenler, ilk bakışta büyük yüksek bir sur duvarıyla karşılaşacak. Bu da turistik açıdan, görsel açıdan son derece tatminkar bir görüntü oluşturacaktır. Bundan dolayı surun kazılmasına, ortaya çıkarılmasına ve değerlendirilmesine devam etmekteyiz."

        İren, Frigler, Misyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Doğu Roma ve Türk medeniyetlerinin izlerini bıraktığı Daskyleion'da çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

