Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Penaltıdan da olsa golü bulduk ve kazandık. Kazanmak önemliydi." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli maç arasına moralli bir şekilde girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazandıkları için oyuncularını tebrik eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Ümraniyespor'un geçen yıldan kalan bir oyun düzeni var. Hiç pozisyona girmemiş gibi gözükürken bir kere gelip gol atabiliyorlar. Tam da öyle oldu. Oyuna iyi başladık, golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. İkinci yarı kanatları daha iyi kullanmamız lazımdı, sistemimizi değiştirdik. Pozisyon üretmeye çalıştık fakat gol gelmeyince rakibin de direnci atıyor. Dakikalar azaldıkça oyun daha stresli bir hal alabiliyor. Penaltıdan da olsa golü bulduk ve kazandık. Kazanmak önemliydi. Ligde böyle maçlar da var. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi biraz dinlendikten sonra oyun olarak üstüne koymamız gereken şeyler üzerine çalışacağız. Milli maç arasını iyi bir şekilde değerlendirerek iyi bir Bandırmaspor izletmek istiyoruz."