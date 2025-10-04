Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Penaltıdan da olsa golü bulduk ve kazandık. Kazanmak önemliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Penaltıdan da olsa golü bulduk ve kazandık. Kazanmak önemliydi." dedi.

        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli maç arasına moralli bir şekilde girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kazandıkları için oyuncularını tebrik eden Gürsel, şöyle konuştu:

        "Ümraniyespor'un geçen yıldan kalan bir oyun düzeni var. Hiç pozisyona girmemiş gibi gözükürken bir kere gelip gol atabiliyorlar. Tam da öyle oldu. Oyuna iyi başladık, golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. İkinci yarı kanatları daha iyi kullanmamız lazımdı, sistemimizi değiştirdik. Pozisyon üretmeye çalıştık fakat gol gelmeyince rakibin de direnci atıyor. Dakikalar azaldıkça oyun daha stresli bir hal alabiliyor. Penaltıdan da olsa golü bulduk ve kazandık. Kazanmak önemliydi. Ligde böyle maçlar da var. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi biraz dinlendikten sonra oyun olarak üstüne koymamız gereken şeyler üzerine çalışacağız. Milli maç arasını iyi bir şekilde değerlendirerek iyi bir Bandırmaspor izletmek istiyoruz."

        - Ümraniyespor cephesi

        Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı da mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı.

        Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadıklarını ifade eden Bölükbaşı, şunları kaydetti:

        "Kırmızı karttan sonra oyun bizim aleyhimize döndü. Rakibimizi kutluyorum. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum, ceza alıyorum. Her şeye bu kadar burnunu sokan VAR olduğu sürece oyuncuların mücadelesi karşılıksız kalacak. Girmesi gereken pozisyonlara girmiyorlar, girmemesi gereken pozisyonlara giriyorlar. Ben bu VAR protokolünü anlamadım. Bir tek bize mi işliyor, onu da anlamadım. Bandırmaspor'un galibiyetine gölge düşürmek için söylemiyorum ama ülkenin kanayan yarası maalesef bugün bize denk geldi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor-Ümraniyespor: 2-1
        Bandırmaspor-Ümraniyespor: 2-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Balıkesir'de ameliyata alınan sahipsiz köpeğin idrar kesesinden 147 taş çık...
        Balıkesir'de ameliyata alınan sahipsiz köpeğin idrar kesesinden 147 taş çık...
        Manyas'ta "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi" düzenlendi
        Manyas'ta "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi" düzenlendi
        Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
        Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
        Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8...
        Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8...