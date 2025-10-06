Balıkesir'de Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Kazdağı Milli Parkı'nda başlayan şenlikler, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi koordinatörlüğünde Kazdağı Bal Ormanı'nda devam etti.

Şenlikte, Bal Yeme Yarışması'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmada 66 yaşındaki Hasan Girgin, 2 dakikada 1 kilogram balı yiyerek ödül kazandı.

Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, şenlikte yaptığı açıklamada, bölge balının uluslararası alandaki başarısına dikkati çekti.

Kazdağları Siyah Balı'nın, Amerika'da düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda üst üste 8 yıl dünya birincisi seçildiğini belirten Deveci, "Ayrıca, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde yapılan analizlerle, Kazdağları Siyah Balı'nın Türkiye ve dünyanın en kaliteli ballarından dört kat daha yüksek değere sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlandı." dedi.