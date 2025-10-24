Gömeç'te Gazze'ye destek
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğrencilerin biriktirdiği harçlıklar ile kermes geliri Gazze'ye destek için bağışlandı.
Balıkesir Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin biriktirdiği bir haftalık harçlıklar ile Okul Aile Birliği Başkanlığı ise düzenlediği kermesin geliriyle Gazze'ye destek oldu.
Harçlıklar ile kermes tüm geliri Gazze için bağışlandı.
