        Balıkesir Haberleri

Gömeç'te Gazze'ye destek

        Gömeç'te Gazze'ye destek

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğrencilerin biriktirdiği harçlıklar ile kermes geliri Gazze'ye destek için bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:28
        Gömeç'te Gazze'ye destek
        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğrencilerin biriktirdiği harçlıklar ile kermes geliri Gazze'ye destek için bağışlandı.

        Balıkesir Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin biriktirdiği bir haftalık harçlıklar ile Okul Aile Birliği Başkanlığı ise düzenlediği kermesin geliriyle Gazze'ye destek oldu.

        Harçlıklar ile kermes tüm geliri Gazze için bağışlandı.

