        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME - Balıkesir'de 3 kişiyi öldüren cezaevi firarisine iş verdiği iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:39
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de 3 kişiyi öldüren cezaevi firarisine iş verdiği iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

        Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu iddia edilen K.S, K.Y. ve E.B.G, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık ve Olcay Özdemir'i öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Emlik, etkisiz hale getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

