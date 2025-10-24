Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kız öğrencilerin kavgasına soruşturma başlatıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kız öğrencilerin arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 20:48 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:48
        Balıkesir'de kız öğrencilerin kavgasına soruşturma başlatıldı
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kız öğrencilerin arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir ortaokulda eğitim gören kız öğrenci, henüz belirlenemeyen nedenle aynı okuldan 3 kız öğrenci tarafından darbedildi.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga anı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

