Gömeç'te direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı
–Balıkesir Gömeç ilçesinin Karaağaç Mahallesi Olive Garden sitesi önünde O.S. yönetimindeki 10 SU 051 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle elektrik direğini çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı O.S'yi müşahede altına aldı.
