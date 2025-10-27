Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

        Balıkesir Valiliğini ziyaretinde, polis tören mangasını selamlayan, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine geçti.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından karşılanan Kurtulmuş, zabıta mangasını selamladı ve Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan belediye faaliyetleri hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Akın'a çalışmalarında başarılar diledi.

        Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş da yer aldı.

        - Kurtulmuş'tan çarşı esnafına ziyaret

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir ziyaretinde tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını kıldı ve cami çıkışında avluda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra Zağnos Paşa Türbesi'ne geçen Kurtulmuş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

        Kurtulmuş, buradan Kuvayımilliye döneminde düşman işgaline karşı mücadele için toplanılan Alaca Mescid Camisi'ni gezdi.

        Numan Kurtulmuş, daha sonra çarşı esnafını ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kurtulmuş: Sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gire...
        Kurtulmuş: Sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gire...
        Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'ni 57 bin 500 kişi ziyaret etti
        Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'ni 57 bin 500 kişi ziyaret etti
        Balıkesir'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
        Balıkesir'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        Balıkesirspor puanı kurtardı
        Balıkesirspor puanı kurtardı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...