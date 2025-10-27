TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Numan Kurtulmuş, daha sonra çarşı esnafını ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Daha sonra Zağnos Paşa Türbesi'ne geçen Kurtulmuş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir ziyaretinde tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını kıldı ve cami çıkışında avluda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş da yer aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından karşılanan Kurtulmuş, zabıta mangasını selamladı ve Şeref Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

