Sındırgı'da depremde yıkılan ahırın enkazı altında kalan eşek kurtarıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bir ahırın enkazı altında kalan eşek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kırsal Işıklar Mahallesi'nde İbrahim isimli bir vatandaşa ait ahır depremde yıkıldı, eşeği enkaz altında kaldı.
Hayvan, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Eşeğin enkazdan çıkarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
