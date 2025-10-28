Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da depremde yıkılan ahırın enkazı altında kalan eşek kurtarıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bir ahırın enkazı altında kalan eşek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:45
        Sındırgı'da depremde yıkılan ahırın enkazı altında kalan eşek kurtarıldı
        Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kırsal Işıklar Mahallesi'nde İbrahim isimli bir vatandaşa ait ahır depremde yıkıldı, eşeği enkaz altında kaldı.

        Hayvan, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Eşeğin enkazdan çıkarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

