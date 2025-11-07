Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'den kısa kısa

        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi.

        Giriş: 07.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:07
        Balıkesir'den kısa kısa
        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi.

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, toplantıda yaptığı konuşmada, güçlü teşkilatlarıyla aynı azim ve heyecanla millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

        AK Parti'nin 23 yıldır milletin duası ve desteğiyle iktidarda olduğunu anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

        "Bugün Türkiye kendi savaş gemisini, uydusunu, otomobilini, İHA'sını üretiyorsa, savunma sanayinde dünyada söz sahibiyse bu milletin AK Parti kadrolarına olan güveninin eseridir. 'Halka anlatacak başarı hikayesi kalmadı' diyenler, demek ki milletin gerçek gündeminden kopmuşlar. Bizim başarı hikayemiz Marmaray'dır, şehir hastaneleridir, 81 ile üniversite kazandırmaktır, her eve doğalgaz götürmektir. Bu millet, lafa değil, icraata bakar. Biz bir aileyiz. Bu dava, makamların değil, adanmış gönüllerin davasıdır. Her bir ilçe teşkilatımızla aynı heyecanla, aynı hedefe yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça, milletin AK Parti'ye olan güveni de sonsuza kadar sürecektir."

        - Manyas'ta Kazak Fasulyesi Festivali yapıldı

        Manyaslılar Kültür ve Turizm Derneği tarafından Manyas Kazak Fasulyesi Festivali gerçekleştirildi.

        Kırsal Kocagöl Mahallesi'nde düzenlenen festivale, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Mehmet Çetin, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, Dernek Başkanı Fevzi Karakaş ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Festivalde pişirilen coğrafi işaret tescilli Manyas kazak fasulyesi katılımcılara ikram edildi.

        - Edremit Belediyesi 46 kişilik arama kurtarma ekibi kurdu

        Edremit Belediyesi, olası afet ve acil durumlara müdahale etme amacıyla tamamı belediye personelinden oluşan 46 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi kurdu.

        İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği AFAD Müdürlüğünce verilen 5 günlük arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan ekip üyelerine sertifikaları, Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.

        Törende, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü İlhan Yazar da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

