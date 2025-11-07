Balıkesir'den kısa kısa

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, toplantıda yaptığı konuşmada, güçlü teşkilatlarıyla aynı azim ve heyecanla millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin 23 yıldır milletin duası ve desteğiyle iktidarda olduğunu anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye kendi savaş gemisini, uydusunu, otomobilini, İHA'sını üretiyorsa, savunma sanayinde dünyada söz sahibiyse bu milletin AK Parti kadrolarına olan güveninin eseridir. 'Halka anlatacak başarı hikayesi kalmadı' diyenler, demek ki milletin gerçek gündeminden kopmuşlar. Bizim başarı hikayemiz Marmaray'dır, şehir hastaneleridir, 81 ile üniversite kazandırmaktır, her eve doğalgaz götürmektir. Bu millet, lafa değil, icraata bakar. Biz bir aileyiz. Bu dava, makamların değil, adanmış gönüllerin davasıdır. Her bir ilçe teşkilatımızla aynı heyecanla, aynı hedefe yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça, milletin AK Parti'ye olan güveni de sonsuza kadar sürecektir."

