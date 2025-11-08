Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Bugün bize maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu." dedi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Boluspor'un ön bölümde hareketli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Önemli bir maçı kazandıklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Müsabakaya baktığımızda duruş ve savunma anlamında maç boyunca iyiydik ama ilk yarıda enerji anlamında çok iyi değildik. Yani bir türlü enerjimizi, coşkumuzu oyuna katamadık. Tabii böyle mevsimde hava değişikliği de çok oluyor. Bugün pek alışık olmadığımız bir sıcaklık vardı. Devreden çıktıktan sonra ikinci yarı bir ara hava bulutlandı. O arada da biz de iyi oynadık ve golü bulduk, kazanmasını bildik. Savunma anlamında son haftalarda güzel işler yapıyoruz. Bugün de bize maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu. Ofansif anlamda tabii ki eksik oyuncularımızın da gelmesiyle daha iyi yapmamız gereken şeyler var."