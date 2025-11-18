Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de "Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi" 10. yaşını panellerle kutladı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Murat Bostancıoğlu ve Uğur Bostancıoğlu kardeşler tarafından restore edilen 96 yıllık zeytinyağı fabrikasında kurulan "Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi", kuruluşunun 10. yıl dönümünü geniş katılımlı bir dizi etkinlikle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:48
        Balıkesir'de "Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi" 10. yaşını panellerle kutladı
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Murat Bostancıoğlu ve Uğur Bostancıoğlu kardeşler tarafından restore edilen 96 yıllık zeytinyağı fabrikasında kurulan "Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi", kuruluşunun 10. yıl dönümünü geniş katılımlı bir dizi etkinlikle kutladı.

        Kazdağı'nın zengin tarihi ve kültürel değerlerine ışık tutan galerinin 10. yıl kuruluş etkinliğine, kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katılım gösterdi. Programa, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci iştirak etti.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen paneller ve galeri ziyaretiyle, bölgenin kültürel mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Galeri, ziyaretçilerine "20 dakikada 4 bin yıllık tarihe yolculuk" yapma imkanı sunarak, bölgenin zengin geçmişini gözler önüne seriyor.

        Alanında uzman konuşmacıların bilgi ve birikimlerini paylaştığı paneller, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Yapılan değerlendirmelerde, galerinin bölge kültürüne sağladığı katkının önemi vurgulanarak, bu katkının devam etmesi temennileri dile getirildi.

        Program, panellerin ardından, galerinin kurucuları Murat Bostancıoğlu ve Uğur Bostancıoğlu tarafından konuşmacılara teşekkür edilerek plaket takdim edilmesiyle son buldu. Kurucu iki kardeşin tebrik edildiği etkinlikte, "Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi"nin bölge kültürüne sunduğu değerin altı çizildi.

