Balıkesir'de bir haftada 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, son bir haftada göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İvrindi, Susurluk, Altıeylül ve Sındırgı ilçelerinde toplam 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 Mısır, 2 Suriye, 1 Senegal ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.