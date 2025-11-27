Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Havran'da AFAD ve TOKİ işbirliğiyle yapılan konutlar sahiplerini buldu

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, AFAD ve TOKİ işbirliğiyle tamamlanan yeni yerleşim alanındaki konutlar için kura çekimi ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:28 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:28
        Havran'da AFAD ve TOKİ işbirliğiyle yapılan konutlar sahiplerini buldu
        Balıkesir'in Havran ilçesinde, AFAD ve TOKİ işbirliğiyle tamamlanan yeni yerleşim alanındaki konutlar için kura çekimi ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

        Heyelan riski altında bulunması nedeniyle yeni yerine taşınan kırsal Çakmak Mahallesi'nde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle inşa edilen yeni konutların hak sahipleri, Havran Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle belirlendi.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ve anahtar teslim törenine, Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Emin Ersoy, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, AK Parti İlçe Başkanı Sercan Şık, Çakmak Mahalle Muhtarı Ali Duğancı ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Kaymakam Evlice, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

        Yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların mutluluğunu paylaştıklarını ifade eden Evlice, "Yeni konutlarına kavuşan tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diler, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve görevlilere teşekkür ederiz." dedi.

        Konuşmaların ardından yapılan kura çekimiyle hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

