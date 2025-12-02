Habertürk
        Balıkesir'de devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı

        Balıkesir'de devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:38
        Balıkesir'de devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı.

        N.T. yönetimindeki 10 S 10065 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Külefli Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 8 öğrenci yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

