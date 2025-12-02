Balıkesir'de devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı.
N.T. yönetimindeki 10 S 10065 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Külefli Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
