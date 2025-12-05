Sındırgı'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 1 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 45 AIP 947 plakalı otomobil, Sındırgı-Akhisar kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 58 UE 570 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kazada yaralanan sürücü A.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
