        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:16
        Sındırgı'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 1 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 45 AIP 947 plakalı otomobil, Sındırgı-Akhisar kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 58 UE 570 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Kazada yaralanan sürücü A.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

