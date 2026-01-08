Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de lodos etkili oldu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:49 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de lodos etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi.

        Altınoluk Mahallesi'ndeki kordon boyunda dalgalar sahili aştı. Bu nedenle yürüyüş yolları suyla kaplandı.

        Sahildeki bazı kafe ve restoranlar da deniz suyunun işletmelerin içine girmesi nedeniyle hasar gördü.

        Esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarların açılması ve hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.

        İşyeri zarar gören işletmecilerden Savaş Can, gazetecilere, işletmeye ait oturma alanlarının ve buzdolaplarının sular altında kaldığını söyledi.

        Lodos uyarısı yapılmasının ardından önlemlerini aldıklarını belirten Can, "Oturma gruplarımızı çekmiştik ancak böylesi bir afet beklemiyorduk. İşletme önündeki saksı içinde bulunan zeytin ağaçlarımız denize karıştı. Çiçeklerimiz ve dışarıdaki tezgahlarımız gitti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?

        Benzer Haberler

        Gönen-Denizkent yolunda kamyon devrildi
        Gönen-Denizkent yolunda kamyon devrildi
        Edremit'te denizle kara birleşti, işletmeler sular altında kaldı Edremit'te...
        Edremit'te denizle kara birleşti, işletmeler sular altında kaldı Edremit'te...
        Balıkesir'de yetenekli sporcular keşfediliyor, şampiyonlar yetişiyor
        Balıkesir'de yetenekli sporcular keşfediliyor, şampiyonlar yetişiyor
        Balıkesir'de imar yolsuzluğu iddiası: 4 gözaltı
        Balıkesir'de imar yolsuzluğu iddiası: 4 gözaltı
        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
        Kazdağları'nda kaybolan 3 kişi, 12,5 saatlik çalışmayla bulundu
        Kazdağları'nda kaybolan 3 kişi, 12,5 saatlik çalışmayla bulundu