        Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Giriş: 26.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:04
        Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Harun B'nin (56) kullandığı 35 HVP 82 plakalı kamyonet, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Altınoluk Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Harun B. ile kamyonetin kasasında bulunan inşaat işçisi Aynur H'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan Fatih A. (33) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

