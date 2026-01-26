Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Savaştepe'de samanlık yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savaştepe'de samanlık yangını söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Söğütcük Mahallesi'nde gece saatlerinde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, samanlık ile içerisindeki 1000 adet saman balyası yandı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Edremit'te kamyonet bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı
        Edremit'te kamyonet bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı
        Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ayvalıkgücü'nde 7'de 7 sevinci
        Ayvalıkgücü'nde 7'de 7 sevinci
        Balıkesirspor yeniden potada
        Balıkesirspor yeniden potada
        Pinalar son sığınağı Marmara'da çoğalıyor; umut oluyor Son sığınakları Marm...
        Pinalar son sığınağı Marmara'da çoğalıyor; umut oluyor Son sığınakları Marm...