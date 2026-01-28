Habertürk
Habertürk
        Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin devrildiği trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:16 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:16
        Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Balıkesir- İzmir kara yolu, Öğretmenler Mahallesi yakınlarında A.K. idaresindeki 34 HVK 898 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

