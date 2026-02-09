Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'deki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:41 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:41
        Balıkesir'deki yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi 7001 Sokataki 4 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, yangını üst kattaki dairelere sıçramadan söndürdü.

        Dumandan etkilendiği belirlenen 4 apartman sakini ise 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kontrol amacıyla sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

