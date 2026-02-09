Balıkesir'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü. Balıkesir-Çanakkale kara yolu İda Park Kavşağı'nda 10 N 7713 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araçta hasar oluştu.

