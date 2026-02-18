Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de "Şans Sohbetleri Programı" düzenlendi

        Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen "Şans Sohbetleri Programı"nda, küresel ekonomik gelişmeler ile 2026 yılı öngörüleri değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:06
        Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, ekonomi gündemine yönelik etkinliklerin yerel ve ulusal ölçekte iş dünyasına önemli katkılar sağladığını belirtti.

        Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu analizlerini paylaştı.


        İş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda, 2026 yılına ilişkin büyüme, enflasyon ve yatırım ortamının yanı sıra teknolojik dönüşüm ile yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkileri ele alındı.

        Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

