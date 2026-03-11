Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Depremzede çocuklar tribünde moral buluyor

        ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerden etkilenen çocukların yaşadığı psikolojik süreci hafifletmek amacıyla düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında 200 öğrenci, İstanbul'da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını tribünden izleyerek moral buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede çocuklar tribünde moral buluyor

        ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerden etkilenen çocukların yaşadığı psikolojik süreci hafifletmek amacıyla düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında 200 öğrenci, İstanbul'da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını tribünden izleyerek moral buluyor.

        Sındırgı'da geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatın normale dönmesi ve özellikle çocukların yaşadığı kaygının azaltılması amacıyla Sındırgı Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde sosyal destek çalışmaları başlatıldı.

        Program kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin sağladığı bilet desteğiyle Sındırgı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde öğrenim gören çocuklar daha önce Beşiktaş'ın 19 Ocak'ta Kayserispor ile Galatasaray'ın ise 28 Şubat'ta Alanyaspor ile oynadığı maçları tribünden izledi.

        Öğrenciler son olarak İstanbul'daki Chobani Stadı'nda geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını takip etti.

        Tribündeki atmosferi ilk kez deneyimleyen çocuklar, tezahüratlar eşliğinde maçı izleyerek keyifli anlar yaşadı.

        Programa katılan toplam 200 öğrenci, karşılaşmalar sayesinde yaşadıkları zorlu sürecin etkilerinden bir süreliğine uzaklaşarak ilçeye döndü.

        - "Birlik ve beraberlik içinde bu süreci geride bırakacağız"

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, AA muhabirine, depremin izlerini sosyal dayanışma ile silmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı gençleri maçlara gönderdiklerini hatırlatan Sak, "Bugün de Fenerbahçe taraftarı gençlerimizi Kadıköy'de oynanan maça uğurladık. Bu süreçte katkı sunan kulüp yöneticilerine ve destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu süreci geride bırakacağız." diye konuştu.

        Sındırgı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde görevli coğrafya öğretmeni Ali Demirözer de deprem sonrası çocukların yaşadığı kaygıyı azaltmak için sosyal etkinliklere ağırlık verdiklerini belirtti.

        Özellikle 7-18 yaş grubundaki öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Demirözer, şöyle konuştu:

        "Depremler çocuklarımızı psikolojik açıdan etkiledi. Bu nedenle sporun birleştirici gücünden yararlanarak onları farklı etkinliklerle desteklemeye çalışıyoruz. Maç organizasyonları çocuklarımız için önemli bir motivasyon kaynağı oldu."

        - Çocuklar projeden memnun

        Etkinliğe katılan öğrencilerden 15 yaşındaki Ramazan Berk Akal da deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Hem bir Fenerbahçe taraftarı olarak hem de bir depremzede olarak burada olmak beni çok mutlu etti." dedi.

        İlk kez statta maç izlediğini belirten 15 yaşındaki Ecrin Avcı ise organizasyonun kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem

        Benzer Haberler

        Gastronomi öğrencilerinden özel lokum üretimi
        Gastronomi öğrencilerinden özel lokum üretimi
        Balıkesir'de üniversiteliler bal mumu etkinliği düzenledi
        Balıkesir'de üniversiteliler bal mumu etkinliği düzenledi
        İlçe Milli Eğitim Müdürünü Çalıştay'a davet ettiler
        İlçe Milli Eğitim Müdürünü Çalıştay'a davet ettiler
        BASKİ'den dijital hizmet atağı BASKİ kartlı sayaç işlemlerini kiosklarla hı...
        BASKİ'den dijital hizmet atağı BASKİ kartlı sayaç işlemlerini kiosklarla hı...
        Ramazan davulunu çalacak kimse bulamayınca davulu çalmak muhtara kaldı Muht...
        Ramazan davulunu çalacak kimse bulamayınca davulu çalmak muhtara kaldı Muht...
        Ayvalık'ta kadınların sesi tiyatro festivalinde duyurulacak Belediye Başkan...
        Ayvalık'ta kadınların sesi tiyatro festivalinde duyurulacak Belediye Başkan...