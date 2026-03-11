Depremzede çocuklar tribünde moral buluyor

ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerden etkilenen çocukların yaşadığı psikolojik süreci hafifletmek amacıyla düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında 200 öğrenci, İstanbul'da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını tribünden izleyerek moral buluyor.



Sındırgı'da geçen yıl 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatın normale dönmesi ve özellikle çocukların yaşadığı kaygının azaltılması amacıyla Sındırgı Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde sosyal destek çalışmaları başlatıldı.



Program kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin sağladığı bilet desteğiyle Sındırgı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde öğrenim gören çocuklar daha önce Beşiktaş'ın 19 Ocak'ta Kayserispor ile Galatasaray'ın ise 28 Şubat'ta Alanyaspor ile oynadığı maçları tribünden izledi.



Öğrenciler son olarak İstanbul'daki Chobani Stadı'nda geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını takip etti.



Tribündeki atmosferi ilk kez deneyimleyen çocuklar, tezahüratlar eşliğinde maçı izleyerek keyifli anlar yaşadı.



Programa katılan toplam 200 öğrenci, karşılaşmalar sayesinde yaşadıkları zorlu sürecin etkilerinden bir süreliğine uzaklaşarak ilçeye döndü.



- "Birlik ve beraberlik içinde bu süreci geride bırakacağız"



Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, AA muhabirine, depremin izlerini sosyal dayanışma ile silmeyi hedeflediklerini söyledi.



Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı gençleri maçlara gönderdiklerini hatırlatan Sak, "Bugün de Fenerbahçe taraftarı gençlerimizi Kadıköy'de oynanan maça uğurladık. Bu süreçte katkı sunan kulüp yöneticilerine ve destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu süreci geride bırakacağız." diye konuştu.



Sındırgı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde görevli coğrafya öğretmeni Ali Demirözer de deprem sonrası çocukların yaşadığı kaygıyı azaltmak için sosyal etkinliklere ağırlık verdiklerini belirtti.



Özellikle 7-18 yaş grubundaki öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Demirözer, şöyle konuştu:



"Depremler çocuklarımızı psikolojik açıdan etkiledi. Bu nedenle sporun birleştirici gücünden yararlanarak onları farklı etkinliklerle desteklemeye çalışıyoruz. Maç organizasyonları çocuklarımız için önemli bir motivasyon kaynağı oldu."



- Çocuklar projeden memnun



Etkinliğe katılan öğrencilerden 15 yaşındaki Ramazan Berk Akal da deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Hem bir Fenerbahçe taraftarı olarak hem de bir depremzede olarak burada olmak beni çok mutlu etti." dedi.



İlk kez statta maç izlediğini belirten 15 yaşındaki Ecrin Avcı ise organizasyonun kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

