        Balıkesir'de meslek liseliler günlük 600 kişilik yemek üretiyor

        MİRAÇ KAYA/ALPER ÇOBANOĞLU - Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Tarım ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, arkadaşları ve öğretmenleri için hafta içi her gün 600 kişilik yemek hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Balıkesir'de meslek liseliler günlük 600 kişilik yemek üretiyor

        MİRAÇ KAYA/ALPER ÇOBANOĞLU - Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Tarım ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, arkadaşları ve öğretmenleri için hafta içi her gün 600 kişilik yemek hazırlıyor.

        Tarım, yiyecek ve içecek hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile sağlık alanlarında eğitim verilen okulda 240 öğrenci bulunuyor.

        Teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirirken üretime de katkı sağlanan yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki 73 öğrenci, döner sermaye kapsamında aralarında günlük taşımalı eğitim gören öğrencilerin yer aldığı arkadaşları ve öğretmenleri için 600 kişilik yemek çıkarıyor.

        Okulun yurt dışı staj programlarına katılarak becerilerini geliştirme fırsatı da bulan öğrenciler, Avrupa'daki mesleki eğitim uygulamalarını yerinde gözlemleyip bilgi ve deneyimlerini artırıyor.

        Okul müdürü Ümit Çelik, AA muhabirine, öğrencilerin uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlandığını söyledi.

        Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümündeki öğrencilerin mutfaklarında çok lezzetli yemeklere imza attıklarını belirten Çelik, "Öğrencilerimiz modern mutfakta öğrenim görerek çalışmayı öğreniyor. Hem mesleki deneyim kazanıyorlar hem de döner sermaye kapsamında gelir elde edebiliyorlar." dedi.

        Çelik, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere yemek ulaştırdıklarını belirterek, okul bünyesindeki diğer öğrencilere de ücretsiz yemek verildiğini ifade etti.

        Bazı öğrencilerin sosyal medya üzerinden ürünlerini satarak girişimcilik adımı attığını dile getiren Çelik, her yıl öğrencileri yurt dışı staj programlarına gönderdiklerini kaydetti.

        - "Çocuklarımız özel sektörde rahatlıkla iş bulma imkanına sahip"

        Yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğretmeni Ahmet Akbulut da öğrencilerin okulda aldığı eğitimle modern mutfakta yemek yapmayı öğrendiğini belirtti.

        Öğrencilerin mezun olana kadar çok yol kat ettiğini vurgulayan Akbulut, "Çocuklarımız özel sektörde rahatlıkla iş bulma imkanına sahipler. Öğrencilerimizin farklı hayali ve hedefleri var." dedi.

        Yiyecek ve içecek hizmetleri alanı 12. sınıf öğrencisi Şeyma Şahin de aşçılığı küçük yaşlardan itibaren sevdiğini ve kendi restoranını açmayı hedeflediğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Başkan Akın, muhtarlarla iftarda bir araya geldi Akın: "Her mahalleye eşit...
        Balıkesir'de AK Parti bayramlaştı Başkan Aydemir: "20 ilçemizde kimseyi yal...
        Balıkesir'de tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kuru yük gemisi karaya oturdu
        Bandırma'da 'ÇED olumlu' raporu verilen kimyasal tesise tepki
        Güney Marmara'da yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
