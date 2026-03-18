Balıkesir'de meslek liseliler günlük 600 kişilik yemek üretiyor

MİRAÇ KAYA/ALPER ÇOBANOĞLU - Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Tarım ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, arkadaşları ve öğretmenleri için hafta içi her gün 600 kişilik yemek hazırlıyor.



Tarım, yiyecek ve içecek hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile sağlık alanlarında eğitim verilen okulda 240 öğrenci bulunuyor.



Teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirirken üretime de katkı sağlanan yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki 73 öğrenci, döner sermaye kapsamında aralarında günlük taşımalı eğitim gören öğrencilerin yer aldığı arkadaşları ve öğretmenleri için 600 kişilik yemek çıkarıyor.



Okulun yurt dışı staj programlarına katılarak becerilerini geliştirme fırsatı da bulan öğrenciler, Avrupa'daki mesleki eğitim uygulamalarını yerinde gözlemleyip bilgi ve deneyimlerini artırıyor.



Okul müdürü Ümit Çelik, AA muhabirine, öğrencilerin uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlandığını söyledi.



Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümündeki öğrencilerin mutfaklarında çok lezzetli yemeklere imza attıklarını belirten Çelik, "Öğrencilerimiz modern mutfakta öğrenim görerek çalışmayı öğreniyor. Hem mesleki deneyim kazanıyorlar hem de döner sermaye kapsamında gelir elde edebiliyorlar." dedi.



Çelik, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere yemek ulaştırdıklarını belirterek, okul bünyesindeki diğer öğrencilere de ücretsiz yemek verildiğini ifade etti.



Bazı öğrencilerin sosyal medya üzerinden ürünlerini satarak girişimcilik adımı attığını dile getiren Çelik, her yıl öğrencileri yurt dışı staj programlarına gönderdiklerini kaydetti.



- "Çocuklarımız özel sektörde rahatlıkla iş bulma imkanına sahip"



Yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğretmeni Ahmet Akbulut da öğrencilerin okulda aldığı eğitimle modern mutfakta yemek yapmayı öğrendiğini belirtti.



Öğrencilerin mezun olana kadar çok yol kat ettiğini vurgulayan Akbulut, "Çocuklarımız özel sektörde rahatlıkla iş bulma imkanına sahipler. Öğrencilerimizin farklı hayali ve hedefleri var." dedi.



Yiyecek ve içecek hizmetleri alanı 12. sınıf öğrencisi Şeyma Şahin de aşçılığı küçük yaşlardan itibaren sevdiğini ve kendi restoranını açmayı hedeflediğini anlattı.

