Edremit'te kreş öğrencileri huzur evini ziyaret etti
Balıkesir'i Edremit ilçesinde faaliyet gösteren bir kreşin öğrencileri, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla, yaşlı bakım merkezini ziyaret etti.
İlçeye bağlı kırsal Güre Mahallesi'ndeki yaşlı bakım merkezine giden 40 öğrenci, burada barınanların ellerini öpüp onlarla sohbet etti.
Kreş yönetimi ve öğrencileri, çeşitli hediyeler verip ikramlarda bulundu.
Etkinlikte açıklama yapan kreş müdürü İsmail Akçe, yaşlılarla bir arala gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
