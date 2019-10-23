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YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Geç olmadan” harekete geçiyorlar

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde Türkiye'de ilk olan yepyeni bir sosyal proje daha hayata geçiriliyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde Türkiye’de ilk olan yepyeni bir sosyal proje daha hayata geçiriliyor.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülmesi planlanan “Geç Olmadan” isimli proje kapsamında suça meyilli ailelerin çocuklarını eğitime ve sosyal çalışmalara kazandırabilmek için kollar sıvandı. Ayvalık Kaymakamlık makam odasında protokolü imzalanan projenin önümüzdeki günlerde somut atılacak adımlarla resmen hayata geçmesinin hedeflendiği öğrenildi.
Ayvalık Kaymakamlığıı öncülüğünde; önleyici tedbirler kapsamında hayata geçirilecek olan “Geç Olmadan” isimli proje ile çocukların gelecekte nasıl birer yetişkin olacaklarının aileden aldıkları ebeveyn davranışlarından etkilendikleri de göz önünde bulundurularak, bu çocukların toplumsal hayata katılabilmelerinin amaçlandığı vurgulanıyor.
Gelecekte sağlıklı bireyler yetişmesi için ebeveynlerin doğru ebeveyn tutumları geliştirmeleri, ebeveyn olmanın sorumluluk ve bilincinde olmalarının önemine ait bilincin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği proje ile davranış problemi olan pek çok çocuğun, aile içerisinde duygusal ihmal ve istismara maruz kalmasının da önüne geçilmesine çalışılacağı kaydedildi.
Proje kapsamında; ebeveynlere duygusal ihmal ve istismarı tanımalarını sağlayarak, doğru ebeveyn davranışları konusunda farkındalık ve bilinç kazandırarak ebeveyn yeterliliklerini artırmayı ve çocukların aile içerisinde duygusal ihmal, istismara maruz kalmasını önlemeyi ve öğretmenlerin dezavantajlı çocuklarla ilgili çalışmalarını desteklemeyi amaçlandığı belirtiliyor.
Bu kapsamda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde; İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Hamza Bozkurt tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilecek projeyi; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi Sınıf Öğretmeni Özge Tahta’nın koordinatörlüğünde, Ayvalık Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü Psikologlarından Deniz Karasapan ve Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Osman Özgür Pirdal tarafından uygulamaya konulacağı bildirildi.
Belirledikleri öğrencilerin psikolojik anlamda yetersizlikleri, ailesel durumları ve ekonomik koşullar başta olmak üzere birçok anlamda eksikliklerini incelediklerini belirten Kaymakam Görgülüarslan, “Bu çocuklarımızın söz konusu davranışlarına sebep olan faktörleri gidermeye yönelik, yol haritaları oluşturduk. Proje kapsamındaki kurumlarımız da bu sorunların ortadan kaldırılmasını ve çocukların daha normal davranışlar sergilemesi, eğitimlerine yönelik motivasyonlarının sağlanması, kısacası hepimizin istediği iyi birer yurttaş, iyi birer vatandaş haline getirilmesine dönük olarak çalışmalar yaptık Bugün bu çalışmalarımızı daha şablonsal ve daha ete kemiğe bürünmüş bir hale dönüştürebilmek içinde protokol ile somut olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR

23 Ekim 2019 Çarşamba

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