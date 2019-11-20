Kaymakam Öner’den eğitime destek verenlere plaket

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği (Befder)Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine teşekkür etti. Befder Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Aras ve Yönetim Kurulu Üyeleri Armağan Hancı, Erhan İnam, Mesut Ağacık ve Ferhan Levent’e ilçenin eğitim hizmetleri ve sosyal sorumluluk projelerine sağladıkları desteklerden ötürü teşekkür eden Kaymakam, birer plaket takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin de hazır bulunduğu ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Aras ve yönetim kurulu üyelerine teker teker teşekkür eden Kaymakam Öner, “İlçemizdeki eğitim hizmetlerine, sosyal sorumluluk projelerine hem şahsi desteklerinizle hem de ilçemizin iş adamlarını ve yardımseverlerini bir araya getirme anlamında önemli yardımlarda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Eğitim, ülkemizin ve milletimizin öncelikli olarak eğilmesi ve özen göstermesi gereken konu başlığıdır. Ülkemizin gelişebilmesi, milletimizin güçlü olabilmesi için eğitimde çok iyi olmamız gerekiyor. Sadece bakanlık bütçesiyle, kamu yatırımlarıyla böylesine öncelikli ve önemli bir alanda istediğimiz başarı seviyesini yakalamamız mümkün değil. Çünkü, eğitim dinamik ve ihtiyaçları en kısa sürede karşılanması gereken çok geniş bir alan. Bu bakımdan hayırseverlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin destekleri son derece önemlidir. Bu dernek ileride çok faydalı ve yararlı işler yapacak, buna gönülden inanıyorum. Sizlere teşekkürümüzün kalıcı ifadesi olarak bu plaketleri takdim ediyorum. Allah, sizler gibi düşünceli, duyarlı ve yardımsever insanların sayısını artırsın. Bundan sonraki iş ve yaşam hayatınızda sağlık ve başarılar diliyorum.” dedi.

Plaket takdiminden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Befder Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Aras da, “Bize öncü olduğunuz, bize yol gösterdiğiniz ve hiçbir zaman desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz.” dedi.

BALIKESİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:24

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