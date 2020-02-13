Hak ettikleri madalyalarını 46 yıl sonra alabildiler Kıbrıs Gazilerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine tepki

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere madalyaları törenle teslim edildi.

1974 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rum işgalinden kurtarılması amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazilik ünvanı kazanan 17 gaziye harekatın 46 yıl sonrasında madalyaları törenle teslim edildi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Emniyet Müdürü Soner Duran ve Bandırma Jandarma Komutanı Yzb. Mahir Mavi'nin katıldığı törenle madalyalarını teslim alan gaziler duygulu anlar yaşadı.

Yazar : Farklı seslere itibar etmiyoruz, aslolan Kıbrıs halkının kendisidir

Törende konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, " Alınteri ile hak ettikleri madalyalarını vermek için Kıbrıs gazilerimizle beraberiz. Malum zor bir coğrafyadayız. Önemli bir sosyal bilimcinin coğrafya kaderdir diyor. Bizim de kaderimize savaşların, çatışmaların bol olduğu bir mekan düşmüş. Ama biz bu çatışmalar içinde batıla karşı hakkı, adaletsizliğe ve zulme karşı adaleti korumak için canla başla mücadele ediyoruz. Bunu da aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde yapıyoruz. Bundan 46 yıl önce orada bulunan gazilerimiz ve onların silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş gazilerimiz Kıbrıs Türkü'nün zulümden kurtulması için büyük mücadele verdiler. Ben bir kez daha tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Kıbrıs dün de bugün de hem dünya barışı için hem bizim için çok önemli. Dün onların yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Arada böyle farklı sesler çıkıyor, duyuyoruz. Ama biz onlara itibar etmiyoruz. Aslolan Kıbrıs halkının kendisidir. Onların bizle, bizlerin de onlarla olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Kaymakam Yazar'ın konuşmasının ardından törene katılan 17 Kıbrıs Gazisi'ne madalyaları takdim edilirken, vefat eden gazilerin madalyaları ise yakınları tarafından alındı.

Kıbrıs Gazilerinden Akıncı'nın sözlerine tepki

Törene katılan Kıbrıs Gazilerinden Ömer Canbey son günlerde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sarfettiği "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" şeklindeki açıklamalarını kınadığını belirterek tepki gösterdi. Gazi Canbey, " Biz Kıbrıs'a ayak bastığımızdan bu yana biliyorum ki orada bir çoğu vatandaş bir arada yaşadıkları için bizi pek sevmezler. Onlar ekonomik olarak daha iyi olduklarından bizleri geride görüyorlardı. Turizm yeri de olduğu için de bunun etkisi var. Ne kadar biz onlara özgürlük de versek orada onların kendi görüşleri öyle" dedi.

Özyol : Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ifadeleri talihsizliktir

Kıbrıs Gazisi ve Emekli Astsubay Hasan Özyol da Kıbrıs'ta güzel anlar geçirdiklerini ifade ederek, "Oradaki insanlarla biz iyi karşılaştık. Bugünkü Cumhurbaşkanının ifadeleri talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Halkın bizimle beraber olduğuna inanıyorum. Bizim de gönlümüz onlarla beraber. Devletimize milletimize teşekkür ederiz. Biz her zaman milletimiz için devletimiz için her türlü göreve hazırız bu yaşımıza rağmen" dedi.

Bildibay : 4546 yıl geçmesine rağmen bizleri hatırlamaları güzel bir şey

Kıbrıs Gazisi Sami Bildibay ise KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerinin uygun olmadığını ve tasvip edilemeyeceğini vurgulayarak, "4546 yıl geçmesine rağmen bizleri hatırlamaları güzel bir şey. Kıbrıs Cumhurbaşkanının konuşmalarını hiç uygun bulmuyorum. Uygun kelimeler kullanmadığını düşünüyorum. Türk askeri'nin orada yaptıkları karşısında konuştukları hiç uygun değil ve tasvip edilemez" diye konuştu.

Uzun : 45 yıl bekledikten sonra sevinçleri yüzlerine yansıdı

Gazi ve Şehit Aileleri Bandırma Şubesi adına konuşan Songül Uzun ise, "Bugün burada toplanmamızın amacı 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerimize madalyalarının verilmesi. Bandırma Kaymakamımızın düzenlemiş olduğu programda gazilerimiz onurlandırıldı. 45 yıl bekledikten sonra sevinçleri yüzlerine yansıdı. Gazilerimizin şehitlerimizin sayesinde bayrağımızın altında huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de teşekkür ediyoruz madalyalarımıza kavuştuğumuz için" dedi.

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