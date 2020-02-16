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TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 5

İHA

TFF 1. Lig'in 22. haftasında E.H. Balıkesirspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı İstanbulspor 50 kazanarak, haftayı karlı kapattı.

TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 5

TFF 1. Lig’in 22. haftasında E.H. Balıkesirspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı İstanbulspor 50 kazanarak, haftayı karlı kapattı.

Maçtan dakikalar
3. dakikada İstanbulspor’un kazandığı korneri Zafer Şensoy ortaladı. Ceza sahası içinde Nascimenco’nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
15. dakikada İstanbulspor atağında Kamal Issah’ın pasında Onur Ergün'ün yaklaşık 20 metreden attığı şutta top ağlarla buluştu. 01
19. dakikada Balıkesirspor’un kazandığı korneri Mrsic kullandı. Ceza sahası içinde Sezer Özmen’in şutu az farkla auta çıktı.
26. dakikada İstanbulspor atağında Melih Kabasakal’ın ceza sahası içinde attığı sert şut kale direğinden auta çıktı.
45. dakikada Ali Dere'nin ara pasında topla buluşan Papa Diouf kaleci Vukoviç'in sağından topu ağlarla buluşturdu. 02
54. dakikada gelişen İstanbulspor atağında topla buluşan Kamal Issah topu kaleci Vukoviç'in yanından ağlarla buluşturdu. 03
63. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Papa Diouf'un pasında topla buluşan Aldın Cajic topu ağlarla buluşturdu. 04
89. dakikada ceza sahası içinde Batuhan İşçiler Muhammet Enes'i ceza sahası içinde düşürdü. Hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi, vuruşu kullanan İbrahim Yılmaz topu ağlarla buluşturdu. 05

Stat: Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xxx, Gökhan Baltacı xx, Hüseyin Aylak xx
Balıkesirspor: Andraja Vukovic xx, Sezer Özmen xx, Batuhan İşçiler xx, Cenk Güvenç xxx, Abdülkadir Kayalı xx (Mahatma Otoo dk. 65 x), Berat Aydoğdu xx, Antonio Mrsic xx, Anıl Taşdemir xxx, Foxi Ketheovama xx (Okan Kaplan dk. 80 ?), Aly Malle xx (Nemanja Andusic dk. 75 x), Rahmi Anıl Başaran xx
Yedekler: Atilla Özmen, Enes Karabulut, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede, Görkem Fidan, Emirhan Çakır
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
İstanbulspor: Alperen Uysal xxx, Welinton Nascimento xx, Ali Dere xx (Muhammed Enes dk. 67 x), Melih Kabasakal xx, Onur Ergün xxx, Aldın Cajıc xxx, Oğuzhan Berber xx, Etoga Atchom xx, Zafer Şensoy xx, Kamal Issah xxx (Uygar Mert dk. 73 x), Papa Alıoune Dıouf xxx (İbrahim Yılmaz dk. 79 x)
Yedekler: Yusuf Alkan, Eslem Öztürk, Egehan Gök, Kaan Miray, Berkay Görmez, Emir Gökçe
Teknik Direktör: Orhan Çıkrıkçı
Goller: Onur Ergün (dk. 15), Papa Dıouf (dk. 45), Kamal Issıah (dk. 54), Aldın Cajıc (dk. 63), İbrahim Yılmaz (dk. 90 pen.)(İstanbulspor)
Kırmızı kart: Cenk Güvenç (dk. 56) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Aly Malle, Abdulkadir Kayalı, Yusuf Şimşek (T.D.), Vukoviç, Berat Aydoğdu, Okan Kaplan (Balıkesirspor), Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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