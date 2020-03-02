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267 Kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

İHA

Gönen Halk Eğitim Merkezi'nin 6 ayda düzenlediği 267 kursta, 6 bin 696 kişi mezun oldu.

267 Kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

Gönen Halk Eğitim Merkezi'nin 6 ayda düzenlediği 267 kursta, 6 bin 696 kişi mezun oldu.
Gönen Halk Eğitim Merkezi 20192020 Eğitim, öğretim döneminde vatandaşları meslek ve eğitim sahibi yapıyor. Gönen'de 6 ayda 6 bin 696 kişi 267 kursta meslek eğitimi aldı.
1 Eylül 2019’dan bugüne kadar 162 Genel Kurs, 90 Mesleki teknik kurs ve 15 OkumaYazma kursu olmak üzere toplam 267 kursta 6 bin 696 kursiyer eğitim aldı. Gönen sınırları içindeki organize sanayi bölgesinde yer alan fabrikalar ve atölyelere İŞKUR işbirliği ile kurslar açılmaya devam ediyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Erbay, “Sektörün taleplerini önemsiyoruz, ihtiyaç duydukları alanlarda eleman yetiştirilmesi için gayret gösteriyoruz, hem ülkenin katma değerine katkıda bulunmak hem de işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlamak mutluluk verici. Binamızda ve bazı mahallelerimizde devam eden giyimüretim (dikiş), iğne oyası, takı tasarım, makine nakış, tel kırma, çini boyama, ahşap boyama, cam boyama, boncuk işleme ve örme bebek yapma kurslarında emekçi kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunmaları işimizi daha ciddi yapmak hususunda bizi motive etmektedir. Gündüz işlerinde çalışan vatandaşlarımız için binamız haftanın 5 günü saat 19:0022:00 arası hizmet vermektedir. Sürü yönetimi elemanı, Meyve ağaçlarında budama ve aşılama, İngilizce, Arapça, Genel Muhasebe, Bilgisayar operatörlüğü, Diksiyon, Üniversiteye hazırlık ve KPSS hazırlık, Fıkıh ve güncel Hayat, Tiyatro hali hazırda devam eden gece kurslarıdır. Okullarımızda Bağımlılıkla mücadele, Verimli ders çalışma yöntemleri, Halk oyunları, Zeka oyunları, Kur’anı Kerim Elif Ba ve Tecvidli Okuma, Voleybol, Futbol, Masa tenisi, Judo kurslarımız yapılmaktadır. Gönenli Mehmet Efendi İmamHatip Ortaokulu’ndaki Hafızlık Projesinde yetişen hafız öğrenciler için açtığımız Hafızlık Hazırlık ve Hafızlık kurslarındaki usta öğreticiler de kurumumuz tarafından görevlendirilmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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