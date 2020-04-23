Savaştepe'de, polis çocukların bayramını kutladı

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, en sakin zamanlarını yaşıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, marşlar eşliğinde ev ev dolaşarak çocuklara Türk bayrağı hediye etti.<br>Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için program hazırladı. Etkinlik kapsamında Savaştepe cadde ve sokaklarında şarkı ve marşlar eşliğine dolaşan ekipler çocuklara bayrak hediye etti. Çocuklar, polislerin kendileri için yaptığı program nedeniyle son derece mutlu oldu.<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU<br>2020-04-23 15:26:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.