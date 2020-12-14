Yarım kalan proje 48 yıl sonra tozlu raflardan indirildi Son Kurşun Anıtı 5 milyon TL’ye tamamlanacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1972 yılında yapımına başlanan ve Kurtuluş Savaşı’nda Ayyıldız Tepe’de şehit düşen 80 askerin anısına yapılan Son Kurşun Anıtı’nın yarım kalan projesi 48 yıl sonra tozlu raflardan indirildi.

Bandırma’nın Ayyıldız Tepe bölgesinde 1972 yılında yapımına başlanan ve Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunda 61. Alay Komutanı Vecihibey ile birlikte şehit düşen 80 askerin anısına yapılan "Son Kurşun Anıtı" 48 yıl sonra tamamlanacak. Bu nedenle kurulan Son Kurşun Platformu, Belediye Başkanı Tolga Tosun başkanlığında toplandı. Mimar Harun Algül, Serdar Polat, Ecevit Karakoyun, Murat Ergöz ve Ekrem Alkay’dan oluşan Son Kurşun platformu üyeleri Başkan Tolga Tosun’a projenin 3 boyutlu video tanıtımını yaptılar.

"Düşmana son kurşunun atıldığı yer"

Bilindiği gibi Ulusal Kurtuluş Savaşında son kurşunun atıldığı yer olan Ayyıldız tepesinde yapılan Anıt tamamlanamamış ve bitirilmeyen kısımları eksik kalmıştı. Projenin eksik kalan bölümlerinin tamamlanması amacıyla bir araya gelen Platform hazırladığı projeyi Belediye Başkanı Tolga Tosun’a vererek belediyenin katkılarını istediklerini belirttiler. Belediye Başkanı Tolga Tosun ilk kez sivil bir inisiyatifin böyle bir proje hazırladığını belirterek, Bandırma Belediyesi olarak projenin hayata geçirilmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Toplam maliyeti 5 milyon TL olan proje 4 Bin 400 m2 alan üzerine yapılacak. Projede Kurtuluş Savaşını anlatan Kurtuluş Sokağı, Seyir tepeleri, idari binalar, cafeler ve müze yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.