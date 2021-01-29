Balıkesir'de jandarma 26 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde 28 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 26 aranan şüpheli şahsı yakaladılar.

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